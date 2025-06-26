В Сочи ожидается умеренный рост урожая субтропических фруктов и ягод в 2025 году

В Сочи по итогам 2025 года прогнозируется незначительное увеличение урожая субтропических фруктов и ягод. Темпы роста относительно предыдущего сезона составят до 103%, что связано с продолжающимся формированием садов, заложенных в последние годы, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Как пояснили представители мэрии Сочи, в 2024 году сельхозорганизации курорта собрали 200,8 т плодов и ягод, показав прирост на 3,7% к уровню 2023 года. Основную долю в структуре выращиваемой продукции занимают орех фундук (44,2%), хурма, инжир и киви (34,8%), ягоды (10,9%), косточковые культуры (персик, алыча — 5,1%) и цитрусовые (мандарины, лимоны — 5%).

Плодоносящие сады субтропических культур в городе сейчас занимают около 300 га. В ближайшее время аграрии планируют увеличить эту площадь: КФХ «100 гектар» намерено заложить дополнительно 20 га, а КФХ «Питомник Южный сад» — еще 13 га. В 2024 году «100 гектар» уже высадило 12 га новых садов с цитрусовыми, фейхоа и инжиром.

Ключевыми производителями плодов и ягод в регионе остаются АО СХФ «Победа», АО «Солохаульский чай», АО «Шапсугский чай», ООО «Фрателли», а также научные учреждения — Адлерская опытная станция и Субтропический научный центр РАН. Фермерское хозяйство «100 гектар» развивает агропромышленный проект по созданию образцово-показательного сада с переработкой плодов, производством элитного посадочного материала и агротуристической составляющей.

Реализация урожая осуществляется преимущественно в черте города — через ярмарки, розничную торговлю, в ресторанах и санаторно-курортных учреждениях. Пока изменений в логистике поставок за пределы Сочи не планируется.

«Ъ-Сочи» писал, что нестабильные погодные условия, зафиксированные в мае 2025 года, могут отразиться на объемах производства чайной продукции. По оценкам местных производителей, ночные температуры в этот период не соответствовали необходимым агротехническим параметрам для полноценного роста чайного листа, что потенциально способно снизить урожайность.

Мария Удовик