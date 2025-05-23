Холодный май в Сочи может повлиять на урожай чая в 2025 году

Холодная и нестабильная погода в мае 2025 года может негативно повлиять на урожайность чайных плантаций в Сочи, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе группы компании «Мацеста чай». Производители признают, что ночные температуры в регионе не соответствуют агротехническим требованиям для роста чайного листа, что может повлиять на объем продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал города-курорта Сочи Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

«В этом сезоне мы начнем сбор в конце мая — начале июня. Надеемся превзойти результат прошлого года, но планировать урожай сложно: мы полностью зависим от погоды»,— сообщили в сочинском предприятии, занимающемся производством мацестинского чая.

В 2024 году на сочинских плантациях было собрано 210 т чайного листа. Несмотря на теплую зиму, производители столкнулись с погодными аномалиями в 2025 году.

«В конце февраля начался обильный снегопад и понижение температуры. Мы радовались снежному покрову на кустах, ведь он дает чаю влагу, а мороз убивает вредителей — это позволяет нам не использовать химические удобрения. Но все должно быть вовремя»,— отмечают аграрии.

Эта весна, по их словам, «не балует теплом»: май оказался значительно холоднее обычного, а ночная температура не достигает нормы, необходимой для полноценного роста чайного листа. Кроме того, возможное засушливое лето может дополнительно осложнить ситуацию. Несмотря на это, производители сохраняют оптимизм. «Мацестинский чай в любом случае будет радовать покупателей своим вкусом и ароматом»,— подчеркнули в компании.

В то же время, как уточнили представители предприятия, все договоры аренды на землю пока находятся на стадии заключения в МТУ Росимущества и производители ожидают соответствующих решений.

Мария Удовик