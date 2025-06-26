В WhatsApp появились ИИ-сводки непрочитанных сообщений

Мессенджер WhatsApp объявил о запуске новой функции Message Summaries. Она позволяет сгенерировать краткие пересказы непрочитанных сообщений с помощью искусственного интеллекта. Изначально функция станет доступна пользователям в США на английском языке, а к концу 2025 года появится в других регионах.

Технология реализована в виде кнопки «Суммировать приватно», которая появляется над непрочитанными сообщениями. В компании рассчитывают, что нововведение поможет упростить взаимодействие с большим числом чатов и быстрее разобраться с накопившимися сообщениями,— функция будет особенно полезна в ситуациях, когда пользователь долго не проверял телефон или участвует в нескольких активных беседах. Вместе с тем в WhatsApp признают, что технология еще далека от идеала и может давать сбои даже при обработке простых диалогов.

В компании отдельно подчеркивают конфиденциальность функции: нововведение необходимо активировать вручную, данные защищены сквозным шифрованием и не сохраняются на серверах, а отдельные чаты можно исключить из анализа в разделе Advanced Chat Privacy.