Публикации в международных научных базах перестанут учитывать при оценке НИУ

Число публикаций и цитирований в международных научных базах Web of Science и Scopus больше не будут иметь значение при оценке эффективности вузов, имеющих статус научно-исследовательских университетов (НИУ). Это следует из проекта приказа Минобрнауки, опубликованного 25 июня для общественного обсуждения.

Напомним, статус НИУ присваивается на конкурсной основе. Сейчас его имеют 29 учебных заведений, среди них — ВШЭ, МЭИ, МАИ, РНИМУ имени Пирогова, ИТМО, Томский госуниверситет. Этот статус дает вузам возможность самостоятельно присуждать ученые степени и разрабатывать собственные образовательные стандарты, а также получать дополнительное федеральное финансирование на научные разработки.

Чтобы стать НИУ, вуз должен предоставить специальной комиссии при Минобрнауки свою программу развития. Получив статус, НИУ должен раз в год отчитываться о реализации программы с учетом перечня показателей эффективности. К ним относятся, например, средний балл ЕГЭ студентов-бюджетников, количество иностранных студентов и преподавателей, доходы вуза и уровень зарплат его сотрудников, объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По итогам года план должен быть выполнен не менее чем по 75% показателей.

Согласно установленным еще в 2015 году критериям, к показателям эффективности относится количество публикаций в международных научных базах. Однако после начала военной операции на Украине организации из РФ были лишены доступа к Web of Science и Scopus. В ответ правительство РФ ввело мораторий на требование подсчета публикаций российских ученых в изданиях из этих баз и начало разработку собственного «Белого списка» научных изданий.

Полина Ячменникова