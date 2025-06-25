Volvo начала расследование из-за фото Елены Вяльбе на фоне их тягача

Федерация лыжных гонок России купила тягач Volvo FH16 780 для сервис-прицепа сборной. На фоне машины сфотографировалась глава федерации Елена Вяльбе, снимки были выложены в соцсетях. Теперь Volvо выясняет, как тягач мог попасть в Россию, несмотря на запрет поставок.

В компании проверяют, кому продавалась модель в этом цвете за последние годы, а затем постараются определить, как клиент распорядился тягачом. В клиентских договорах Volvo есть запрет на перепродажу автомобилей в Россию. «Если выяснится, что первоначальный клиент нарушил контрактные условия по санкциям, мы примем соответствующие меры, например прекратим поставки этому клиенту,— заявил пресс-секретарь Volvo Group Клас Элиассон изданию Expressen.

На вопрос журналистов о том, как в компании отреагировали на использование машины «для пиара», господин Элиассон ответил, что в Volvo предпочли бы видеть на этом тягаче логотип КамАЗа.

Главный тренер национальной команды, госпожа Вяльбе, в интервью ТАСС заявила, что у Федерации лыжных гонок опасений по поводу использования тягача нет. «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию — не наше дело»,— сказала она.

В федерации сообщили, что тягач был куплен через компанию Eurotruck. В посте с фотографиями рассказывается о преимуществах машины и о ее характеристиках, а также прикреплены две ссылки на сайт и соцсети поставщика.