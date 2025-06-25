Структура воронежского «Рудгормаша» выплатила долги московской компании

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по делу о банкротстве воронежского ООО «Обогатительное оборудование» (структура машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Инициировавшее процесс московское ООО «Берландгрупп» отказалось от заявления о признании должника несостоятельным. Воронежская компания предоставила суду сведения о погашении долга и ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Обогатительное оборудование» было зарегистрировано в Воронеже в 2005 году. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Александр Жидкомлинов. Учредитель — Ирина Чекменева. По итогам 2024 года выручка составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб.

«Берландгрупп» подала иск о банкротстве в апреле 2024 года. Изначально размер требований составлял 114,2 млн руб. В мае его снизили до 51 млн руб. по договору поставки, включая сумму основного долга и неустойку. В ходе судебных разбирательств ответчик окончательно погасил долги. Таким образом кредитор отказался от своих требований и суд прекратил производство по делу.

В конце ноября прошлого года арбитражный суд региона ввел процедуру конкурсного производства в отношении управляющей компании «Рудгормаш» (головная структура холдинга) на шесть месяцев. В мае она была продлена. По данным на конец июня, в реестр требований было включено около 2,5 млрд руб. задолженности перед 47 кредиторами.

Анна Швечикова