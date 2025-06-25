Арбитражный суд отказал ростовской компании «Флэш» в аренде участка

Арбитражный суд Воронежской области отклонил иск ростовской компании «Флэш» к региональному Минимуществу о перезаключении договора аренды земельного участка площадью 2 тыс. кв. м под автозаправочную станцию. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на сайт арбитражных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Спорный земельный участок расположен в Воронеже по адресу ул. Менделеева, 1и. На нем находится принадлежащая «Флэш» автоматическая блочная автозаправочная станция площадью 77,5 кв. м. После истечения срока действия договора аренды компания обратилась в региональное министерство с просьбой предоставить участок в аренду без проведения торгов на новый период.

По информации источника, министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области отказало в заключении нового соглашения, сославшись на несоответствие размера участка площади заправочной станции.

Суд признал действия ведомства правомерными, указав, что «Флэш» не представила убедительных доводов о необходимости использования участка запрашиваемого размера для работы АЗС. Проведенная по делу экспертиза показала, что для эксплуатации автозаправки достаточно территории площадью 1 тыс. кв. м, уточняется в сообщении.

По решению суда ростовская компания должна возместить Минимуществу 43,4 тыс. руб., потраченных на проведение судебной экспертизы.

Группа «Флэш» бизнесмена Алексея Фролова управляет сетью из 51 автоматической АЗС в Ростовской, Воронежской областях, Краснодарском крае и Адыгее, а также четырьмя роботизированными автомойками в Ростовской области.

Валентина Любашенко