Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 июня

10:40. За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 101 боеприпаса и 89 дронов. В результате один человек и один ранен. Повреждения получили восемь частных домов и три автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:15. На сегодня с помощью белгородского фонда помощи раненым детям оплачена реабилитация 25 несовершеннолетних. «Кто-то уже вернулся из санаториев нашей страны, кто-то — сейчас находится, кто-то — только готовится»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

09:36. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

09:20. С 7:00 до 8:30 дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:18. В двух муниципалитетах Воронежской области уничтожили несколько БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатора Александр Гусев.

07:30. Ночью над Курской областью сбили два БПЛА, сообщили в Минобороны.

07:01. Режим воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

06:34. В Курской области отбой опасности атаки дронов — оперштаб.

06:33. В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

06:23. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — МЧС. Она была объявлена в 22:05 24 июня.

01:34. Опасность атаки БПЛА в Курской области — оперштаб.