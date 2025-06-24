Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 июня

13:25. С 8:05 до 12:50 над Воронежской областью сбили 22 БПЛА, над Белгородской — семь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

13:21. В Грайворонском округе Белгородской области заработал Telegram-канал «Грайворон оповещение БПЛА», который, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, позволит координировать действия силовиков, вовремя отправлять сигнал в ЕДДС и включать звуковое оповещение, а также — предупреждать мирных жителей об опасности. Эта система уже работает в Шебекинском округе и Краснояружском районе.

12:51. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 89 боеприпасов и 78 БПЛА. В результате пострадали три человека, разрушения получили восемь частных домов и пять транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

12:24. Ракетная опасность в Суджанском районе Курской области — оперштаб региона.

12:08. Отбой угрозы атаки БПЛА в Усманском и Добринском районах Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

11:56. Всего с начала СВО Орловская область собрала и отправила более 7 тыс. т гуманитарного груза. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

11:08. Вечером 23 июня в результате падения обломков сбитых БПЛА в Курске повреждено остекление в двух частных домах. Ночью ВСУ атаковали село Кудинцево Льговского района Курской области: повреждения получили стена и крыша ФАПа, осколками посечены один частный дом и два автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

10:46. СКР будет расследовать вчерашние атаки дронов на жилые дома в Белгородской области, при которых пострадали две мирных жительницы. Об этом сообщили в ведомстве.

09:26. «Отражение атаки БПЛА на Воронежскую область продолжается. Дежурными силами ПВО в центре и на востоке региона обнаружены и уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппаратов»,— сообщил губернатор Александр Гусев.

09:19. Угроза атаки БПЛА в Усманском и Добринском районах Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

08:54. Опасность удара дронов в Грайворонском округе Белгородской области — МЧС.

07:51. В результате ночной атаки БПЛА на Воронеж никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

07:48. Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над Россией 20 беспилотников, в том числе 16 над Черноземьем. 14 БПЛА сбили над Курской областью, по одному — над Белгородской и Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

07:31. Воздушная опасность в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

06:15. Опасность атаки БПЛА введена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

06:12. В Белгородской области угроза удара БПЛА — МЧС.