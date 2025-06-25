Ижевский ТРЦ «Талисман» перешел под контроль московского холдинга «Аванпост»

Ижевский торгово-развлекательный центр «Талисман» перешел под управление созданного полгода назад московского холдинга «Аванпост»: по данным «СПАРК-Интерфакс», теперь столичное АО владеет 100-процентной долей одноименной УК в 570 млн руб. Запись об этом внесли в Единый госреестр юрлиц 7 июня. В ТРЦ «Талисман» отказались комментировать слухи о возможном перепрофилировании площадки в производство БПЛА. Источники «Ъ-Удмуртия», знакомые с ситуацией, утверждают, что арендаторы продолжают работу в привычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

АО «Аванпост» было зарегистрировано в Москве в конце ноября прошлого года с уставным капиталом 100 тыс. руб. Управляющая компания «Талисман» сейчас является единственной дочерней организацией московского холдинга. Директором «Аванпоста» указан Алексей Никоноров. В системе «СПАРК-Интерфакс» данные о нем отсутствуют. Учредителем холдинга является Татьяна Королева — владелец среди прочего московских ООО «Антре-групп» (занимается благоустройством) и ООО «ФСК Альфа» (комплексное обслуживание помещений).

Ранее УК «Талисман» принадлежала ООО «Аспэк-групп». За два дня до перехода организации под контроль московского холдинга, 5 июня, доля ООО «Аспэк-групп» выросла с 1 до 570 млн руб.

В последние годы в Ижевске перепрофилировали под производственные площадки ряд торговых центров. В сентябре 2023 года сменился собственник ТЦ «Столица». После этого на объекте появилась эмблема холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех», занимается разработкой и производством систем и устройств для авиации и космоса). В январе 2023 года сменился собственник ТРЦ «Италмас», площадку которого перепрофилировали под производство БПЛА и барражирующих боеприпасов. Теперь это научно-исследовательский центр ZALA «Италмас».