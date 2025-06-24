Нехватка рабочих в стройотрасли Кубани оценивается примерно в 11 тысяч человек

Дефицит кадров в строительной отрасли Краснодарского края составляет порядка 11 тыс. человек. Об этом на форуме недвижимости «Движение» в Сочи заявил первый заместитель руководителя регионального департамента строительства Вадим Траскунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Не хватает как простых разнорабочих, так и высококвалифицированных специалистов»,— рассказал господин Траскунов.

По его словам, для решения проблемы на базе департамента проходят совещания, в которых участвуют строительные компании. Отлаживается механизм по трудоустройству через ярмарки вакансий и сервис «Работа в России», также активно прорабатывается вопрос о привлечении строительных студенческих отрядов.

Наталья Решетняк