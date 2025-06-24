Путин подписал закон о контроле ФСБ за научными организациями

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому ФСБ будет контролировать взаимодействие российских научных организаций с иностранными структурами. Документ предполагает, что служба будет следить за сотрудничеством российских ученых как с физическими, так и с юридическими иностранными лицами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике» в начале февраля подготовило Минобрнауки. В первом чтении проект приняли в апреле, во втором и третьем — в июне. В пояснительной записке к проекту указывалось, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ, но «не нарушит свободу научного творчества».

27 февраля Владимир Путин заявлял, что ФСБ следует «спокойнее» относиться к научным разработкам, чтобы достижения российских ученых «не ложились под гриф». При этом президент отметил, что свои инновации все же нужно защищать от «воровства».

Полина Мотызлевская