Сегодня исполняется 70 лет олимпийскому чемпиону (1980 — трижды, 1984) в лыжных гонках и эстафете, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру РФ Николаю Зимятову

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Николай Зимятов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Его поздравляет трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:

— Дорогой Николай Семенович, Вы, великий король лыж, но и человек необычайный: трудолюбивый, справедливый, твердо отстаивающий свою позицию. Мы гордимся Вами, и хочется пожелать в этот памятный день еще большей поддержки от близких, прежде всего внуков, чтобы они все были рядом, чтобы дедушка ими гордился. И конечно, чтобы еще многие годы мы видели Вас в строю, поскольку, даже будучи в статусе ветерана спорта, Вы член президиума Федерации лыжных гонок, принимаете активное участие в различных мероприятиях, встречаетесь с детьми, молодыми спортсменами. Хочется пожелать крепкого здоровья и чтобы каждый день приносил как можно больше радости!

Сегодня отмечает юбилей чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта РФ, телеведущая Ляйсан Утяшева

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ляйсан Утяшева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет ведущая авторского канала «Света Вокруг Света», основатель благотворительного кинематографического вечера «Action!» Светлана Бондарчук:

— Дорогая Ляся! Очень рада, что мы знакомы уже очень много лет. Изначально это произошло благодаря работе, но постепенно наше общение переросло в теплые дружеские отношения. С тобой безумно интересно проживать эту жизнь: вместе путешествовать, вместе работать, вместе проводить время семьями, обсуждать все на свете, поддерживать друг друга. Это безмерно ценно в нашем мире! Люблю тебя и твою семью. Желаю тебе, Паше и вашим детям как можно больше положительных эмоций, счастья и гармонии. Чтобы твои друзья (которых, с одной стороны, много, но с другой — каждый прошел твой строгий фильтр) радовали и были рядом. А еще много новых интересных творческих проектов, которые заставляют гореть глаза.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»