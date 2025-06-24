«Росту способствовала продажа коллекции Эберхарда Корнфельда»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, почему на фоне общего снижения продаж швейцарский арт-рынок вырос на 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Diomedia Фото: Diomedia

Попались мне исследования швейцарского аукционного рынка, и я хочу ими с вами поделиться. Основные мировые рынки продемонстрировали в 2024 году значительное снижение общих объемов продаж: на 63% в Китае, на 27% в США, на 20% в Великобритании, на 17% во Франции и на 9% в Германии. В это время Швейцария сумела переломить общую тенденцию и закрепила свое шестое место в аукционном мире, продемонстрировав рост на 80% по сравнению с 2023 годом. Понятно, что этому в значительной степени способствовала продажа коллекции, принадлежащей Эберхарду Корнфельду, в столице Швейцарской Конфедерации — городе Берн. На долю этой распродажи пришлось $67 млн из общего годового оборота страны в $221 млн (против $123 млн в 2023 году).

Коллекция Корнфельда впечатляла не только своими престижными подписями, такими как Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Анри Матисс, Жорж Сера и несколькими работами Альберто Джакометти, которые собрали от $5 млн до $8 млн каждая, но и самим своим происхождением. Эберхард В. Корнфельд, умерший накануне своего 100-летия в 2023 году, был не только выдающимся коллекционером, но и другом многих великих художников и, конечно, дилером, аукционистом, галеристом и издателем. В сентябре 2024 года аукционный дом Kornfeld организовал распродажу коллекции основателя и сделал Берн сердцем швейцарского арт-рынка. На этот город пришлось 30% оборота аукционов произведений искусства в Швейцарии в 2024 году.

Хотя абсолютно лучший результат года был получен в Цюрихе — картина Фердинанда Ходлера «Женевское озеро и Монблан ранним утром», написанная в 1918 году, ушла за $7,26 млн на аукционе Koller. А еще комиссар-призер Artcurial, ведущий оператор аукционов произведений искусства во Франции, в 2023 году сделал новый шаг, приобретя аукцион Beurret Bailly Widmer. Теперь новый европейский аукционный гигант носит сложносочиненное имя Artcurial Beurret Bailly Widmer: дом занимает 12-е место в мире по обороту аукционов изобразительного искусства — $67,8 млн.

Дмитрий Буткевич