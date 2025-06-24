Чем запомнился мэр Анапы Василий Швец

Глава Анапы Василий Швец ушел в отставку по собственному желанию 24 июня 2025 года. Депутаты Совета Анапы приняли заявление об отставке на заседании горсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Василий Швец руководил курортом в период с 2020 по 2025 год. За это время бюджет города вырос в пять раз: с 5,5 до 28 млрд руб. Доходы предприятий курортного комплекса увеличились в 4,5 раза и составили порядка 60 млрд руб.

Анапа стала рекордсменом по количеству объектов по системе «Все включено» и «Ультра все включено», сейчас их в городе 68. За последние пять лет на курорте ввели 7,2 тыс. номеров и создали более 7 тыс. рабочих мест.

Сейчас в инвестиционном портфеле курорта 60 проектов на общую сумму 600 млрд руб., будет создано порядка 22 тыс. номеров и 25 тыс. рабочих мест. Объем потребсферы увеличился более чем в два раза и достиг отметки свыше 210 млрд руб. Площадь виноградников расширилась до почти 5,5 тыс. га, что способствует развитию аграрного сектора.

За пять лет в Анапе открыли пять школ на 3,5 тыс. мест, технопарк «Кванториум», 15 центров образования «Точка роста». В станице Анапской открыт детсад, завершается строительство детсадов в Витязево и Анапе.

В Сукко открыли новый дом культуры, а в Витязево и Большом Разноколе капитально отремонтированы местные ДК. В Анапе и Гостагаевской обновлены помещения детских школ искусств, всего отреставрировано 19 объектов культуры.

Построено шесть мини-поликлиник, в 18 медучреждениях проведен капитальный ремонт, обновлены детская поликлиника и инфекционное отделение детской больницы. На базе горбольницы создан региональный сосудистый центр, а ремонт роддома находится в активной стадии.

Количество спортивных объектов увеличилось в 2,5 раза, построено и благоустроено 15 парков и скверов, ведется реконструкция городской набережной. Утверждены новый генеральный план, правила землепользования и местные нормативы градостроительного проектирования, остановлена точечная застройка курорта.

Внедрен аппаратно-программный комплекс «Купол», с помощью которого задержано более 3 тыс. лиц, находившихся в розыске. Открыты новое здание Следственного комитета, отделение полиции в Витязево, завершается строительство зданий Росгвардии и Фонда «Защитники Отечества».

Начат первый этап создания казачьего военно-патриотического центра «Застава», штаба Анапского районного казачьего общества и Сквера казачьей славы на Симферопольском шоссе.

Открыты новый военкомат, Дворец бракосочетания, офис МФЦ в Анапской, пожарное депо в Бужоре, молодежное пространство «Ресурс» в Гостагаевской, лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии, интерактивный музей «Зал воинской славы» и другие объекты.

На разных стадиях реализации находятся проекты строительства Дворца молодежи, Дворца искусств, 16 школ, 18 детских садов, девяти культурных учреждений, 12 медицинских объектов, 12 спортивных сооружений, 15 крупных инфраструктурных объектов, 8 парков и скверов, четырех зданий для силовых структур и 13 храмов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что вице-мэр Анапы Светлана Балаева стала исполняющим обязанности главы города.