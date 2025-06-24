Исполняющим обязанности мэра Анапы стала Светлана Балаева

Вице-мэр Анапы Светлана Балаева стала исполняющим обязанности главы города. 24 июня экс-мэр курорта Василий Швец покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, депутаты городского совета поддержали его решение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Возглавив город-курорт почти 5 лет назад, вы собрали эффективную административную команду, выстроили тесный диалог с депутатским корпусом, общественниками, бизнесом и самое главное – с гражданами. За эти годы муниципалитет показал рост по всем ключевым направлениям. Эти достижения подтверждаются устойчивым ростом экономики, благополучием жителей и развитием инфраструктуры»,- отметил вице-губернатор Кубани Александр Топалов, принявший участие в заседании Совета.

Напомним, Василий Швец возглавлял город с октября 2020 года. За последние пять лет бюджет Анапы с 5,5 млрд рублей вырос в 5 раз. В 2025 году на курорте планируют привлечь 28 млрд руб. доходов.

За пять лет в Анапе открыли пять школ, детский технопарк «Кванториум», шесть мини-поликлиник в сельских округах, в 18 медучреждениях провели капремонт, построили и благоустроили 15 парков и скверов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку. По ряду источников, Швец может вернуться в команду губернатора.