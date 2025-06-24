«Туристы едут туда, где хорошо»

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ORTIGA development Станислав Куликов подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта объемом 20 млрд рублей. О деталях проекта, развитии туризма в регионе и о том, почему берег Плещеева озера стал точкой притяжения для столь крупного бизнеса, «Ъ-Ярославль» рассказал министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ольхов

Фото: Правительство Ярославской области Александр Ольхов

Фото: Правительство Ярославской области

— Александр Эдуардович, каковы основные параметры проекта и объем инвестиций?

— Это крупнейший туристический проект в регионе по объему инвестиций. Инвестор — АО «Ортига Девелопмент» — специализируется на жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московском регионе. Компания планирует вложить 20 млрд рублей в создание экокурорта на берегу Плещеева озера. Площадь будущего проекта составит 70 га, а после ввода в эксплуатацию будет создано больше тысячи рабочих мест. Таких масштабных проектов в сфере туризма в Ярославской области еще не было.

— Что именно планируется построить?

— Экокурорт будет рассчитан на разные категории гостей, увлечения и разный уровень дохода. Основу комплекса составят как трехзвездные отели, так и пятизвездные резиденции на 330 номеров, спортивные комплексы с универсальными залами и открытыми площадками, рестораны и пляжная зона — все для комфортного и круглогодичного отдыха.

Особенность подхода инвестора — разработка авторских проектов, поэтому можно быть уверенными, что мы получим уникальный объект, который станет украшением древнего Переславля-Залесского.

Также запланирована общественно-деловая зона, в том числе музей истории Переславля-Залесского, и торговая галерея. Иначе говоря, комплекс будет местом притяжения не только туристов, но и жителей нашего региона. Такую задачу ставит перед своей командой губернатор Михаил Евраев: развивая туризм, мы создаем качественную инфраструктуру для местных жителей, что дает синергетический эффект: жизнь людей улучшается, а туристы едут туда, где хорошо.

— Что повлияло на выбор локации — близость к Москве? Где конкретно будет построен комплекс?

— Близость к Москве — наше естественное преимущество, которое мы обязаны использовать, но это не решающий фактор. Локацию выбирали очень тщательно: более семи месяцев команда инвестора вместе с представителями министерства исследовала площадки в регионе. Конечной точкой стал участок у Плещеева озера в районе Подгорной улицы. Объект поразил инвестора красотой, особенно прекрасен панорамный вид на участок с башни Успенского Горицкого монастыря.

Но дело, конечно, не только в эмоциях, хотя они в сфере туризма очень важны. Переславль-Залесский гармонично сочетает в себе основные преимущества всего региона.

Здесь есть древняя архитектура, уникальный водный объект — Плещеево озеро, есть христианские и дохристианские святыни, и все это в окружении холмов и лесов. Экологическая тропа в национальном парке, красивейший дендросад, частные музеи и близость к другим городам «Золотого кольца» делают курорт у Плещеева озера идеальной локацией для проекта федерального уровня.

— Проект реализуется на территории, входящей в национальный парк «Плещеево озеро». Будет ли обеспечено соблюдение всех строгих экологических норм?

— Да, конечно. Все работы будут вестись строго в рамках действующего законодательства и с обязательным согласованием с Министерством природных ресурсов и экологии России. Обеспечить комфортный и экологически безопасный доступ к курорту — наша приоритетная задача.

— Каковы сроки реализации проекта?

— Проект будет полностью реализован до конца 2031 года.

— Какие еще туристические проекты сейчас в работе и какая стратегия положена в основу развития туризма в регионе?

— Планов много. В Некрасовском районе на берегу Волги этим летом будет заложен первый камень проекта «Люди-рыбы» — туристический комплекс с объемом инвестиций более 5 млрд рублей. Уже куплен участок площадью 75 га, разработан архитектурный проект и оформлены ключевые разрешения. В комплекс будут входить несколько ретрит-отелей, яхтенная марина, рестораны и другие инфраструктурные объекты.

Продолжает успешно развиваться самое красивое село России — Вятское, обретая новую жизнь благодаря масштабным частным инвестициям. Проект «Вятское. Русские сезоны» уже реализовал первую очередь: создана гастрономическая инфраструктура с локальной кухней, открыты глэмпинг, зоопарк и веревочный парк. Следующий этап — строительство новых гостиниц, пятизвездного спа-отеля и нового музейного фонда. Объем инвестиций в проект составит более 3,5 млрд рублей.

В Мышкине также стартовал значимый проект: в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме, до конца 2027 года реализуется проект строительства гостиничного комплекса «Атмосфера», будут оборудованы банный комплекс, ресторан и многофункциональная спортплощадка. Инвестиции составят более 300 млн рублей. Объект построят неподалеку от стадиона братьев Бутусовых, физкультурно-оздоровительного комплекса «Гладиатор» и хоккейного корта «Айсберг».

Перечисленные проекты — лишь часть масштабной работы. Для нас важно развитие всех территорий области: как уже известных и пользующихся спросом у туристов, так и новых, пока не столь «раскрученных».

— Чем вы привлекаете инвесторов и как формируете доверие к региону?

— В Ярославской области выстроена эффективная система сопровождения инвесторов. Работа начинается с подбора площадки и продолжается на всех этапах реализации проекта: согласования, разрешения, подключения к инженерной инфраструктуре, сопровождения проектной документации. Предусмотрены налоговые льготы и аренда земли без торгов по сниженной ставке.

Также за последний год мы оптимизировали сроки получения государственной поддержки для инвесторов. В ряде случаев они сократились на 90 дней!

В регионе успешно функционирует инвестиционный портал Invest76.ru, где инвесторы со всей России и из других стран могут найти себе площадку для проектов, получить ответы на вопросы в максимально короткий срок, ознакомиться с успешными проектами региона или найти партнера.

Иначе говоря, мы делаем все для того, чтобы инвесторам было выгодно и комфортно на древней Ярославской земле.

Беседовал Антон Голицын