Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку

Василий Швец сложил полномочия мэра Анапы по собственному желанию в связи с переходом на новую должность. Об этом стало известно на заседании горсовета, сообщил в своем Telegram-канале депутат Совета станицы Северской Сергей Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев Фото: Виктор Коротаев

Депутаты Совета Анапы приняли заявление мэра города об отставке. Василий Швец на государственной службе с 2008 года, ранее работал в администрации края и курировал вопросы управления госсобственностью и инвестиционного развития, руководил департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

Кроме того, с 2017 года Василий Швец занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края. По ряду источников, Швец может вернуться в команду губернатора.