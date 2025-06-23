Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 июня

10:32. За неделю при обстрелах Белгорода пострадали три машины. Все они осмотрены экспертами, в правительство региона переданы документы для выплаты компенсации собственникам. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

10:10. Следователи будут расследовать атаку дрона на автомобиль бригады скорой помощи в Шебекинском округе Белгородской области 22 июня, при которой пострадали врач, фельдшер и водитель. Об этом сообщили в СКР.

09:37. На прошлой неделе белгородским властям не удалось осуществить массовые выплаты по утрате имущества и разовой матпомощи. На этой неделе планируется достигнуть плановых показателей. Это следует из доклада министра соцзащиты региона Олеси Митякиной на оперативном совещании.

09:29. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания в облправительстве поручил наградить медиков скорой помощи, пострадавших при вчерашней атаке БПЛА.

09:14. За вчерашний день при атаках Белгородской области пострадали семь человек, в том числе трое работников скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:42. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

07:31. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области, сообщил региональный оперштаб.

07:14. Опасность атаки БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области — МЧС.

06:24. Опасность атаки БПЛА объявлена в Валуйском округе Белгородской области — МЧС.

00:23. В Курской области опасность атаки БПЛА — региональный оперштаб.