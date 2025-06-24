Тягачи вернутся в Челябинск

Арбитражный суд Челябинской области по иску местного «Эксперт-лизинга» изымает у «Башкиравтодора» самосвалы, катки, грейдеры и другую технику в результате задолженности в более чем 30 млн руб. Таким образом, образовался целый список лизинговых компаний, добившихся возврата машин и оборудования от крупнейшей дорожно-строительной компании Башкирии, находящейся на грани банкротства — аналогичные решения приняли суды в Казани, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще одна лизинговая компания потребовала от "Башкиравтодора" вернуть технику из-за долгов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Еще одна лизинговая компания потребовала от "Башкиравтодора" вернуть технику из-за долгов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Принадлежащее правительству Башкирии АО «Башкиравтодор» вынуждают вернуть челябинскому ООО «Эксперт-лизинг» 55 единиц дорожно-строительной техники. Такое решение принял арбитражный суд Челябинской области.

Из материалов дела следует, что с ноября 2020-го — по июль 2022 года стороны заключили договоры о лизинге 13 тягачей Mercedes-Benz, 12 полуприцепов-самосвалов, 10 катков. Кроме того, «Башкиравтодор» взял в финансовую аренду восемь автогрейдеров, по три асфальтоукладчика и экскаватора, по два бульдозера и дорожных фрезы, а также асфальтосмеситель и универсальный погрузчик. Аренда действовала до 31 марта 2026 года.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, 59,33% акций компании принадлежит региональному министерству земельных и имущественных отношений, 40,6% — республиканской инвестиционной компании «Региональный фонд». Весной 2024 года в «Башкиравтодоре» введено наблюдение, общая сумма требований кредиторов, учтенная судом, превышает 5,4 млрд руб. Гендиректор компании Ильдар Юланов проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По итогам 2024 года убытки «Башкиравтодора» составили 719,3 млн руб. при выручке 9,6 млрд руб.

ООО «Эксперт-лизинг» зарегистрировано в 2006 году, учредителем является ООО «Горизонт» (принадлежит Альфа-банку). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка организации составила около 2,2 млрд руб., чистая прибыль — около 1,2 млрд руб. Финансовые результаты за прошлый год в открытых источниках не указаны.

По утверждениям «Эксперт-лизинга», он выполнил свои обязательства, а «Башкиравтодор» с января 2024 года вовсе прекратил платежи. В августе «Эксперт-лизинг» объявил о расторжении договоров и потребовал вернуть арендованное имущество, однако возврата техники не дождался. К тому моменту задолженность превысила 31 млн руб.

Кроме изъятия машин и оборудования, истец просил суд назначить штраф в размере 238,5 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения.

27 августа суд по ходатайству истца арестовал арендованную технику, но отказался запрещать «Башкиравтодору» эксплуатировать ее под тем предлогом, что это помешает ответчику исполнять государственные и муниципальные контракты.

«Башкиравтодор» оправдывал прекращение платежей арестом счетов и делом о банкротстве. Кроме того, в начале этого года ответчик подал встречный иск, в котором доказывал, что «Эксперт-лизинг» не имел права на отказ от договоров.

Суд пришел к выводу, что у арендатора не было права на удержание техники. Соглашаясь с правом «Эксперт-лизинга» на расторжение договоров, суд учел, что на момент начала спора просрочка по лизинговым платежам составила полгода, а задолженность превысила 5% от стоимости арендованного имущества.

Размер неустойки был снижен с 238,5 тыс. до 1 тыс. руб. в день.

«Эксперт-лизинг» — не единственная принадлежащая Альфа-банку лизинговая компания, требующая изъятия техники. 16 июня арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области изъял дробильно-сортировочные устройства по требованию «Альфамобиль». Кроме того, возврата имущества добились петербургское ООО «Балтийский лизинг» (решение суда оспаривается в кассации), альметьевское ООО «Восток-лизинг» (решение рассматривается в апелляционном суде) и владивостокское ООО «Дельтализинг».

В «Башкиравтодоре» на запрос «Ъ» вчера не ответили.

По мнению гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, в условиях дела о банкротстве «Башкиравтодора», должник вряд ли сможет выплатить начисленные неустойки и штрафы, так как исполнение взыскания долга по всем судебным решениям, принятым после начала наблюдения, приостановлено на время всей процедуры. «Эти требования могут быть включены в реестр банкрота и будут удовлетворяться в третьей очереди на общих основаниях, а статистика говорит нам о том, что получат они чуть больше, чем ничего (3-5 копеек на 1 рубль долга)»,— рассказала эксперт.

В то же время имущество «Эксперт-лизинг», по ее словам, может вернуть в любом случае — либо по решению суда, либо по истечении сроков договоров: «Если вдруг "Башкиравтодор" выйдет из банкротства, то у лизинговых компаний будут на руках решения судов, подтверждающие и факт наличия, и размер требований к компании»,— пояснила собеседник «Ъ».

Идэль Гумеров