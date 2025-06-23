Николай Руссу и Владимир Шарпатов стали почетными гражданами Тюменской области

Тюменская областная дума присвоила звание «Почетный гражданин Тюменской области» генеральному директору АО «Мостострой-11» Николаю Руссу и советскому, российскому летчику Владимиру Шарпатову. Соответствующее решение депутаты регионального парламента поддержали единогласно. «Этих людей знают и уважают не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. В их судьбах – история труда, мужества, преданности делу. Они много сделали для Тюменской области и продолжают быть примером для тысяч земляков»,— написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Николай Руссу Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте» Владимир Шарпатов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 Николай Руссу Фото: «Мостострой-11» / «ВКонтакте» Владимир Шарпатов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Николай Руссу возглавляет АО «Мостострой-11» с 2008 года, компания работает в 30 регионах России. «За ее плечами — Крымский мост, мост на остров Русский, переправы через Волгу и Обь. На юге Тюменской области – десятки развязок и объектов. Особая гордость — новый главный корпус Тюменского государственного университета»,— отметил господин Моор.

Владимир Шарпатов в 1996 году был удостоен звания Героя России. В 1995 году самолет Ил-72, который возглавлял летчик, был принудительно посажен на аэродром вблизи города Кандагар (Афганистан), спустя год экипаж воздушного судна совершил побег из плена. «Он подготовил не одно поколение командиров воздушных судов. Сегодня активно занимается патриотическим воспитанием молодежи»,— добавил губернатор.

Торжественная церемония присвоения звания Николаю Руссу и Владимиру Шарпатову пройдет в День Тюменской области.

В 2024 году звание почетного гражданина региона было присвоено Митрополиту Тюменскому и Тобольскому Димитрию.

Василий Алексеев