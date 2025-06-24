Следствие ищет утечку

В Краснодарском крае полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве в ходе реконструкции Троицкого группового водопровода. Следствие считает, что при заключении контракта заказчик и подрядчик сговорились завысить стоимость работ, что позволило им похитить более 463 млн руб. бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в производстве следственной части ГУ МВД по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) в связи с реализацией крупного инфраструктурного проекта — реконструкции Троицкого группового водопровода, снабжающего водой Новороссийск и Геленджик.

В ходе расследования правоохранительные органы устанавливают организаторов хищения бюджетных средств в сумме 463,1 млн руб.

К настоящему моменту подозреваемых и обвиняемых в уголовном деле нет, следствие продолжается по факту совершения преступления.

По данным полиции, не позднее декабря 2021 года неустановленные лица из числа руководителей государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГКУ ГУСКК), компании «Прогрессор» и других хозяйствующих субъектов вступили в сговор с целью хищения средств из федерального и регионального бюджетов. Объектом посягательства злоумышленники выбрали средства, выделяемые для строительства новой ветки Троицкого водопровода протяженностью 11 км, идущей до поселка Кабардинка. Достоверно зная о стоимости строительных ресурсов, необходимых для реализации проекта, злоумышленники заранее искусственно сформировали документы о начальной (максимальной) цене контракта.

По данным ЕИС «Закупки», цена контракта по объекту «Троицкий групповой водопровод от ПК 120 до Кабардинки» (1-й этап) составила 2,4 млрд руб. Правоохранительные органы полагают, что стоимость работ была завышена. Сфальсифицировав конкурсную документацию, утверждает следствие, сообщники добились заключения государственного контракта между ГКУ ГУСКК, то есть заказчиком, выступающим от имени субъекта РФ, и подрядчиком — ростовским ООО «Прогрессор». Контракт был заключен 24 декабря 2021 года. Затем руководство ГКУ ГУСКК приняло и оплатило якобы выполненные подрядчиком работы. С расчетного счета ООО «Прогрессор» необоснованно выплаченные средства ушли на счета аффилированных структур, после чего были распределены между организаторами криминальной схемы — неустановленными лицами, полагает следствие.

Дозвониться директору и учредителю ООО «Прогрессор» Игорю Стягову не удалось, телефон бизнесмена не ответил.

Троицкий групповой водопровод считается одним из самых проблемных коммунальных объектов черноморского побережья.

Из-за износа водоснабжающей инфраструктуры в Новороссийске, Геленджике и окрестных поселках периодически происходят масштабные отключения воды. Работы по реконструкции водопровода продолжаются в течение последних нескольких лет, но радикально улучшить ситуацию не удается.

По данным «Ъ», руководство «Прогрессора» не признает причастность к хищению. Арест, наложенный ранее на счета компании, решением суда снят, так как следствие не представило доказательств необходимости такой меры.

Текст дополнен — добавлен последний абзац.

Анна Перова, Краснодар