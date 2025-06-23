Дело экс-главы Мелеузовского района направлено в суд

Мелеузовский районный суд рассмотрит уголовное дело экс-главы администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова и его сообщника. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они обвиняются в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2018 году Рустэм Шамсутдинов через своего знакомого обратился к руководителю компании (по данным «Ъ-Уфа», это ООО «Строительная компания "Евродом"») с предложением за взятку помочь получить в аренду три земельных участка в Мелеузе для многоквартирной застройки. Взамен чиновник потребовал оформить на него три однокомнатные квартиры в проектируемых домах.

Глава администрации обеспечил победу фирмы в аукционе, а застройщик передал права собственности на квартиры общей рыночной стоимостью более 4 млн руб. Рустэм Шамсутдинов поручил посреднику оформить право на квартиры на доверенных лиц, а затем — на своих родственников.

Преступный факт выявили сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД.

Во время предварительного расследования действиям взяткодателя также дали правовую оценку.

На время следствия бывший глава администрации Мелеузовского района заключен под стражу, а его сообщник — под домашний арест. На имущество обвиняемых стоимостью более 5 млн руб. наложены аресты.

Также по иску прокуратуры республики с бывшего главы района и его родственников в доход государства взыскали две квартиры в Уфе и Мелеузе, купленные на неподтвержденные доходы, и поступившие на их счета 23 млн руб., законность происхождения которых не доказана.

Майя Иванова