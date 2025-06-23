Минобороны рассказало о ночных ударах по Киевской области

Министерство обороны РФ сообщило, что прошлой ночью российская армия нанесла удары по объектам на территории Киевской области Украины. В заявлении сказано, что было применено высокоточное оружие и ударные БПЛА.

Удар, как следует из сообщения российского ведомства, нанесен по предприятиям ОПК и инфраструктуре военного аэродрома, а также по «арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины». «Цели удара достигнуты»,— заявили в Минобороны.

Также в пресс-релизе сказано, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, а подразделения «Запада» улучшили тактическое положение, «Центра» — продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в ведомстве.