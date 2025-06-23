Мировой суд в Бугульме обязал ООО «МВМ» выплатить покупателю 157,8 тыс. руб. за телевизор с поврежденной матрицей экрана. Товар был приобретен через интернет-магазин «М-Видео». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульме суд взыскал с «М-Видео» 157,8 тыс. рублей за бракованный телевизор

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Бугульме суд взыскал с «М-Видео» 157,8 тыс. рублей за бракованный телевизор

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После обнаружения брака покупатель обратился к продавцу с требованием вернуть деньги, но спор не удалось урегулировать в досудебном порядке. Территориальный отдел ведомства подал иск в интересах потребителя.

Суд взыскал с компании стоимость товара, расходы на доставку, неустойку за нарушение срока возврата денег, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно выполнить требования покупателя. Решение суда пока не вступило в силу.

Анар Зейналов