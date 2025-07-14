Сегодня исполняется 47 лет вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Примите поздравления с днем рождения! За годы работы в высших органах власти Вы ярко проявили талант руководителя и организатора. Большой опыт, глубокие знания в разных сферах, стратегическое видение помогают Вам сегодня успешно решать важнейшие вопросы цифрового развития и связи, внедрения искусственного интеллекта, реализации национального проекта «Экономика данных». Это те сферы, от развития которых зависит решение поставленной президентом России задачи достижения технологического лидерства России. Вы умеете объединять людей, ставить высокие цели и достигать их. Благодарю Вас за внимание к Санкт-Петербургу. При Вашей поддержке Северная столица укрепляет статус одного из лидеров цифрового развития. Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов в служении России!

Поздравления передает лучший хоккеист ХХ века, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Хоккей — командный вид спорта, который требует максимальной самоотдачи ради общей победы. Эти принципы важны во многих сферах, но на государственной службе они приобретают особое значение, ведь от ваших решений зависит не только будущее, но и настоящее страны. Мы знаем правительство России как слаженную команду игроков, где каждый компетентно отвечает за свой блок. А Вас — как человека, который всегда нацелен на результат и в том числе двигает нашу цифровую отрасль к новым вершинам и победам. Желаю Вам больших успехов в дальнейшей работе, крепкого здоровья и личного счастья Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»