Олег Дерипаска: Краснодарский край в скором времени станет «русской Калифорнией»

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Краснодарский край может стать третьим регионом в экономике России и превратиться в «русскую Калифорнию». Соответствующее заявление он сделал на Всероссийском казачьем форуме «Быть казаком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам предпринимателя, население региона увеличится в три раза и в перспективе может достигнуть 15 млн человек. Рост коснется не только крупных городов, но и сельской местности, где стоимость недвижимости за последние годы выросла в десятки раз.

«Основные вопросы с учетом тех положительных тенденций, которые нужно в крае решать, на первое место я бы поставил вопрос общественной безопасности. Все-таки увеличение населения почти в три раза приведет к тому, что какое-то время потребуется на нахождение баланса»,— сказал господин Дерипаска.

Бизнесмен считает, что администрации региона необходимо уделять особое внимание развитию инфраструктуры, что сделает Кубань одним из самых комфортных для жизни субъектов РФ. По его мнению, положительные изменения происходят уже сейчас.

Олег Дерипаска рассказал, что администрация края приняла решение о создании нового административного центра для разгрузки пробок в Краснодаре. Также в третий раз перепроектируется новый аэропорт — его пропускную способность увеличат в четыре раза.

«Мы видим, что в 2-3 километрах от него будет создана новая столица края. Это важный элемент. Люди, скорее всего, жить будут в крае, а работать по всей стране. Это такая будет русская Калифорния, кубанская Калифорния. Самое благоприятное место для жизни в стране»,— отметил бизнесмен.

Лия Пацан