«Кремль немедленно отреагировал на иронию»

13 января. Альманах «Коммерсантъ—Первый рейтинг»

13 января 2003 года вышел первый номер альманаха «Коммерсантъ-Рейтинг» (не путать c издававшейся в 1997 году газетой «Коммерсантъ-Рейтинг). Этот иллюстрированный ежегодник, выходивший под руководством Алексея Алексеева, сочетал в себе черты Книги рекордов Гиннесса и справочника «Who is Who», объединяя самые популярные рейтинги, выходившие за год в изданиях ИД «Коммерсантъ».

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Со второго (2004 года) номера ежегодник получил представительство на «Первом канале» (его материалы анонсировались в одном из январских выпусков телепередачи «Воскресное время») и стал называться «Коммерсантъ—Первый рейтинг». В 2009 году «Первый рейтинг» не вышел в связи с кризисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Алексеев в 2004 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Алексей Алексеев в 2004 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Алексей Алексеев окончил исторический факультет Ростовского государственного университета. Свою первую заметку в газету «Коммерсантъ-Daily» написал в марте 1993 года. С тех пор стал постоянным автором и спецкором газеты, а позднее — журналов «Домовой», «Коммерсантъ-Власть», «Коммерсантъ-Деньги» и различных приложений.

17 марта. Приложение «Коммерсантъ-Спорт»

Первый номер «Коммерсантъ-Спорта», бесплатного еженедельного приложения к газете «Ъ», вышел 17 марта 2003 года.

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В приложении писали не только о тех видах спорта, которые освещались и в ежедневных выпусках газеты, но и об экстремальных, было больше спортивной аналитики, репортажей, рассказов о звездах спорта, было много больших и красивых фотографий.

С коммерческой точки зрения проект не оправдал себя и в июле 2006 года был закрыт. Редактором приложения был многолетний руководитель отдела спорта Грант Косян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грант Косян в 2008 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Грант Косян в 2008 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Грант Косян окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, специалист по Афганистану. С ноября 1983 года по ноябрь 1984-го работал военным переводчиком в Кандагаре.

С декабря 1992 года писал в «Ъ» о спорте. Возглавляет отдел спорта «Ъ» с момента его создания в январе 1997 года.

журнал «Власть»

Ценный кадр

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тони Блэр (слева) и Владимир Путин 29 апреля 2003 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Тони Блэр (слева) и Владимир Путин 29 апреля 2003 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В апреле в Россию приехал английский премьер Тони Блэр. Президент Владимир Путин во время встречи осыпал его градом колкостей по поводу участия Великобритании в войсковой операции в Ираке. Ироничная улыбка не сходила с его лица. В какой-то момент Блэр даже прервал переводчика и сказал, что пора бы перестать пререкаться.

5 мая в журнале «Коммерсантъ-Власть» была опубликована фотография со следующей подписью: 29 апреля Владимир Путин принял в Ново-Огарево Тони Блэра и много шутил с гостем.

Шуточность встречи подчеркивал костюм российского президента, сшитый, судя по всему, еще для Бориса Ельцина.

Кремль немедленно отреагировал на иронию, причем даже жестче, чем Блэр: у фотокорреспондента Дмитрия Азарова, сделавшего кадр, немедленно начались проблемы с аккредитацией. Разумеется, подпись к фото была редакционная, и Дмитрий никакого отношения к ней не имел, но в такие подробности Кремль не вдавался. О судьбе портного «Ъ» до сих пор ничего не известно.

14 июля. Я убит у забора

Днем 5 июля корреспондент Кирилл Вишнепольский отправился в Тушино на рок-фестиваль «Крылья». В 14:52 смертница, которая стояла в очереди за билетами чуть впереди Кирилла, взорвала на себе «пояс шахида» с 500 граммами пластита. Погибли 14 человек. Кириллу повезло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

На следующее утро он в больничной палате ответил на вопросы работников прокуратуры, а потом немедленно лег за компьютер — делать репортаж в номер:

Как легкораненый, я не смог сразу пробиться в скорую. Лег на траву, закрыл глаза. «Гляди-ка, шампиньон!» — произнес удивленный мужской голос. «Самый настоящий»,— подтвердила невидимая женщина. Я открыл глаза. Рядом из земли действительно пер мощный гриб. Пара натуралистов неторопливо удалялась в сторону входа на Тушинское поле...

газета «Коммерсантъ», журнал «Власть»

Осень. Четыре масти государственной власти

Осенью 2003 года издательский дом «Коммерсантъ» осуществил два совместных проекта с телепрограммой «Намедни» (НТВ). В первом из них — «Соединенные карты Америки. Четыре масти американской власти» — мы представили читателям и телезрителям колоду из 36 карт, на каждой из которых был изображен один член правящей элиты США, отнесенный в соответствии с принадлежностью к властным группировкам к той или иной масти (пики, трефы, бубны, червы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ходорковский объявлен иностранным агентом

Михаил Ходорковский объявлен иностранным агентом



Затем по тому же принципу уже в рамках проекта «Колода Российской Федерации» были рассортированы и ведущие отечественные политики, также поделенные на четыре масти — «семья» (червы), «питерские» (трефы), либералы (бубны) и силовики (пики).

Сортировка производилась объективно, несмотря на настойчивые телефонные звонки некоторых ньюсмейкеров, просивших, чтобы их сделали хотя бы «девяткой».

Проект пользовался невероятным успехом, а «Колода Российской Федерации», выпущенная в виде настоящей колоды весьма ограниченным тиражом, немедленно стала раритетом.

журнал «Деньги»

Октябрь. Самогонные хроники

Однажды журналисты «Ъ» Николай Полуэктов, Павел Преженцев и Алексей Ходорыч решили заняться делом. Собственным. И не нашли ничего лучшего, как выйти на высококонкурентный алкогольный рынок с оригинальным продуктом — самогоном. То есть самогон на рынке, конечно, был, но бренда, который продавался бы в супермаркетах, не было. В этом они стали первыми.

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А затем, вспомнив о своих профессиональных навыках, сочли необходимым поделиться накопленной информацией с читателями, и в октябре 2003 года «Деньги» начали публиковать «Самогонные хроники».

Это был первый в России опыт, когда создатели бизнеса шаг за шагом рассказывали о его становлении, не скрывая своих ошибок и неудач.

А самогон производится и продается до сих пор.

газета «Коммерсантъ», журнал «Власть»

3 ноября. Арест Ходорковского (объявлен иноагентом)

25 октября в новосибирском аэропорту был задержан Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом). Через три дня Генпрокуратура распространила по каналам агентства «Интерфакс» объемный документ под названием «Справка по уголовному делу №18/41–03», в котором детально описывались преступления, инкриминируемые Ходорковскому (объявлен иноагентом) и совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву, задержанному еще 2 июля.

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Чтобы у читателей не осталось никаких вопросов по поводу убедительности доводов обвинения, газета «Коммерсантъ» опубликовала эту справку целиком, не пожалев целого газетного разворота.

Ну а о том, каковы были истинные мотивы инициаторов разгрома ЮКОСа и какие ожидались последствия для страны в целом, подробно рассказал журнал «Власть», вышедший 3 ноября с обложкой «Они сажались за родину».

Алексей Харнас в 2006 году

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Алексей Харнас: За несколько месяцев до ареста Ходорковского (объявлен иноагентом) по «телеге», написанной помощником одного из депутатов, ко мне приехал с целью провести следственные действия уполномоченный одной из районных прокуратур Москвы. Суть претензий заявителя: «Ъ» в одном из материалов о ЮКОСе вроде как разгласил какие-то сведения, которые вроде как были секретные.

Так это или нет, самому уполномоченному было глубоко наплевать. Он честно сказал, что помощник депутата этот задолбал своими заявлениями, по которым надо имитировать расследование. Тем не менее к делу он подошел творчески. Диалог наш запомню надолго.

— Алексей, а как эта заметка попала к вам в руки?

— Ее прислал мне в компьютер автор, который пишет заметки.

— То есть информация была получена с применением технических средств. А автор прислал ее по своей инициативе или вы дали ему задание?

— Дал задание.

— То есть он добыл ее по предварительному сговору.

Разумеется, подписывать протокол опроса, где фигурировали «по предварительному сговору» и «с применением технических средств», я отказался. Тем дело и кончилось.

Ноябрь. «Байки кремлевского диггера»

В конце осени в продажу поступила книга «Байки кремлевского диггера», написанная бывшим кремлевским корреспондентом «Ъ» Еленой Трегубовой. Книга стала бестселлером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PhotoXpress Фото: PhotoXpress

Борцы с «чрезмерной свободой слова» книгу тоже заметили. В ноябре сюжет, посвященный «Байкам», был снят с эфира программы «Намедни» по указанию гендиректора НТВ Николая Сенкевича, который разъяснил «Ъ», что «скатываться до неприличной грязи, которую представляет собой книга», программе не стоит.

А в феврале 2004 года у квартиры Трегубовой сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 60 г тротила. Этот эпизод вошел в сиквел «Прощание кремлевского диггера», а сама Лена уехала за границу, где написала еще одну книгу о тайной жизни российских политиков — «Кремлевские мутанты». В дальнейшем она выступала в основном в жанре открытых писем западным лидерам, в которых призывала изменить отношение к Владимиру Путину и потребовать от него прекратить нарушение прав человека в России.

В апреле 2008 года Елена Трегубова получила политическое убежище в Великобритании.

Оплата по факту

По итогам 2003 года, как свидетельствует социологическая служба Gallup Media, совокупный доход российской прессы от рекламы впервые превысил $1 млрд.

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Кто мог представить себе такое в начале 90-х, когда в единственной на то время деловой газете появились первые рекламные объявления?

Екатерина Истомина в 2009 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Екатерина Истомина: В феврале 2007 года я как обозреватель журнала Weekend совершала тур по офисам зарубежных рекламодателей. Гонясь за миллионными бюджетами Volvo, я оказалась в Швеции. Принимающая сторона устроила мне экскурсию в заполярную деревню под городком Кируна, состоящую из загона для оленей, стоянки для собак, маленькой парковки, трех чумов и кирхи.

Местные саамы, компактно проживающие в сугробах, пригласили меня в свой кожаный чум. В честь прибытия дорогого гостя один саам вытащил из кармана шубы бутылку «Аквавита». В ответ я смогла достать из дорожной сумки только несколько смерзшихся номеров журнала. Саам очень заинтересовался подшивкой. «Какие теплые штаны!» — мечтательно сказал он о новой женской коллекции Dolce&Gabbana. «А валенки!» — отметил Саам обувь Hermes. «А это парадная сбруя для собачьей упряжки? Мой Лакки был бы счастлив носить такую!» — завистливо кивнул он на украшения от Tiffany & Co.

Это был страшный удар по моим столичным стереотипам. Я-то даже не задумывалась о том, что продавать Weekend можно не только в Москве и городах-миллионниках, но и в заполярных деревушках.