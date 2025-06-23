Площади под яровую пшеницу в России могут упасть до минимума за десятилетие

Посевные площади под яровой пшеницей в России в 2025 году могут сократиться на 4,1% год к году, до 11,8 млн га, рассказали «Ъ» в «Совэконе». Это станет минимальным показателем за десятилетие. Партнер Neo Альбина Корягина ожидает аналогичного снижения. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько прогнозирует более резкое падение — до 11,6 млн га.

По данным «Совэкона» на 11 июня, яровой пшеницей засеяно 11,1 млн га, что на 10,5% меньше прошлогоднего уровня. Господин Рылько пояснил, что посевная из-за дождей на востоке страны затянулась до середины июня. «Регионы дают оперативные сводки, но их могут скорректировать»,— предупредил эксперт.

Наибольшее снижение посевов отмечено в Сибири (–700 тыс. га) и на Урале (–300 тыс. га). Аграрии там переходят на масличные и зернобобовые культуры, прежде всего рапс и подсолнечник, что связано с ростом экспорта в Китай и удаленностью от портов.

Площади озимой пшеницы, по оценке «Совэкона», сократились на 6,8% год к году, до 15,1 млн га. Госпожа Корягина уточнила, что из-за гибели части посевов к уборке показатель составит 15,4–16,3 млн т — минимум с сезона 2018/19 годов. Общие площади под пшеницей могут составить 27–28 млн га против 28,5 млн га годом ранее. При этом доля озимой пшеницы в структуре сева растет.

Несмотря на сокращение площадей, урожай пшеницы в 2025 году может вырасти. «Совэкон» прогнозирует 82,8 млн т (в 2024 году — 82,6 млн т, по Росстату). Neo ожидает 80,1–90 млн т. Основой служит рост урожайности до 2,82–3,0 т/га против 2,86 т/га. «Мы ждем показателя, который будет выше провального прошлого года, но отстанет от значения благоприятного 2023 года»,— сказал собеседник «Ъ» на аграрном рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «По закону яровых».