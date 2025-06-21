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ЛДПР выдвинула Станислава Наумова на выборы губернатора Свердловской области

Реготделение ЛДПР выдвинуло на досрочные выборы губернатора Свердловской области депутата Госдумы Станислава Наумова, сообщила «Ъ-Урал» замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. По ее словам, кандидатуру господина Наумова рекомендовал высший совет объединения.

Станислав Наумов

Станислав Наумов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Станислав Наумов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ходе партийной конференции на площадке гостиницы Marins Park Hotel Станислав Наумов отметил, что изначально в партии планировали выдвинуть координатора свердловского реготделения ЛДПР и депутата заксобрания Александра Каптюга. «Основной вариант был связан с выдвижением его кандидатуры, но у нас есть стратегические цели, выборы депутатов Госдумы в 2026 году, и Эдуардом Слуцким (лидер ЛДПР.— "Ъ-Урал") было принято решение, чтобы уже сейчас начать подготовку. Мне выпала честь начать работу с вами, нам предстоит несколько напряженных месяцев, мы настроены, чтобы наращивать доверие среди свердловчан»,— сказал господин Наумов.

Станиславу Наумову 52 года, он уроженец Магнитогорска (Челябинская область). С 1992 года работал пресс-секретарем мэра Магнитогорска, с 1997 года — помощником главы Государственной налоговой службы Александра Починка. В 1998 году был назначен проректором Института финансовых и банковских технологий, в 1999 году — помощником Виктора Христенко (первого заместителя председателя, позже заместителя главы правительства РФ). С 2004 года занимал должность помощника министра промышленности и энергетики РФ, с 2006 года — директора департамента экономического анализа и перспективного планирования министерства промышленности и энергетики РФ. В 2008 году был назначен статс-секретарем — заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2010 году — вице-президентом фонда «Сколково», в 2012 году — директором департамента аппарата правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство». С 2013 года работал председателем совета директоров Компании развития общественных связей, с 2015 года — членом правления X5 Retail Group, директором по взаимодействию с органами государственной власти. В 2020 году получил должность председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

В 2021 году вступил в ЛДПР и был избран депутатом Госдумы от объединения по списку партии, в нижней палате парламента стал заместителем председателя комитета по экономической политике и первым заместителем руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

На выборах губернатора в 2022 году от ЛДПР участвовал Александр Каптюг. По итогам голосования кандидат от либерал-демократов взял пятое место (поддержали 29 857 избирателей; 3,17% от общего числа проголосовавших), уступив претендентам от «Новых людей» Александру Демину (60 883; 6,47%), от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрею Кузнецову (86 047; 9,15%), от КПРФ Александру Ивачеву (121 351; 12,9%) и от «Единой России» Евгению Куйвашеву (618 617; 65,78%),

Станислав Наумов стал пятым кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области среди парламентских партий. Первым в качестве претендента был утвержден врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), вторым — депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди»), третьим — депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливой России — Патриоты — За правду»), четвертым — вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ). По данным избиркома, в Свердловской области своих кандидатов могут выдвинуть 23 политические партии. Самовыдвижение на выборах губернатора законом не предусмотрено.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев

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