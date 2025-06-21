КПРФ выдвинула Александра Ивачева в губернаторы Свердловской области

Реготделение КПРФ выдвинуло на досрочные выборы губернатора Свердловской области заместителя председателя регионального заксобрания Александра Ивачева. Его кандидатуру единогласно поддержали все 83 делегата партийной конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ивачев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Ивачев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Раз уж так складывается, что вы направляете меня на это ответственное и непростое задание, я безусловно принимаю этот вызов, но с одним условием, что мы идем с вами все вместе. Я выложусь по полной, надеюсь, что все наши партийные отделения сделают тоже самое. Во имя нашей победы и победы справедливости»,— сказал господин Ивачев.

Александру Ивачеву 37 лет. Он уроженец Свердловска (сейчас. — Екатеринбург), в 2010 году окончил физический факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В 2007 году вступил в КПРФ: прошел путь от активиста до члена бюро свердловского реготделения партии. В 2013 году был избран вторым секретарем ЦК Ленинского комсомола РФ, в 2014 году — первым секретарем свердловского областного комитета КПРФ. В 2016 году победил на выборах депутатов заксобрания Свердловской области, в 2021 году был переизбран. Господин Ивачев возглавляет фракцию КПРФ в региональном парламенте и занимает пост вице-спикера.

Александр Ивачев ранее участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. По итогам голосования кандидат от КПРФ занял второе место (поддержали 121 351 избиратель; 12,9% от общего числа проголосовавших), уступив претенденту от «Единой России» Евгению Куйвашеву (618 617; 65,78%). Господин Ивачев опередил представителей от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрея Кузнецова (86 047; 9,15%), от «Новых людей» Александра Демина (60 883; 6,47%) и от ЛДПР Александра Каптюга (29 857; 3,17%).

Александр Ивачев стал четвертым кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области среди парламентских партий. Первым в качестве претендента был утвержден врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), вторым — депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди»), третьим — Андрей Кузнецов (СРЗП). В течение дня своего кандидата планирует выдвинуть ЛДПР.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев