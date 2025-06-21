КПРФ выдвинула Александра Ивачева в губернаторы Свердловской области
Реготделение КПРФ выдвинуло на досрочные выборы губернатора Свердловской области заместителя председателя регионального заксобрания Александра Ивачева. Его кандидатуру единогласно поддержали все 83 делегата партийной конференции.
Александр Ивачев
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Раз уж так складывается, что вы направляете меня на это ответственное и непростое задание, я безусловно принимаю этот вызов, но с одним условием, что мы идем с вами все вместе. Я выложусь по полной, надеюсь, что все наши партийные отделения сделают тоже самое. Во имя нашей победы и победы справедливости»,— сказал господин Ивачев.
Александру Ивачеву 37 лет. Он уроженец Свердловска (сейчас. — Екатеринбург), в 2010 году окончил физический факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В 2007 году вступил в КПРФ: прошел путь от активиста до члена бюро свердловского реготделения партии. В 2013 году был избран вторым секретарем ЦК Ленинского комсомола РФ, в 2014 году — первым секретарем свердловского областного комитета КПРФ. В 2016 году победил на выборах депутатов заксобрания Свердловской области, в 2021 году был переизбран. Господин Ивачев возглавляет фракцию КПРФ в региональном парламенте и занимает пост вице-спикера.
Александр Ивачев ранее участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. По итогам голосования кандидат от КПРФ занял второе место (поддержали 121 351 избиратель; 12,9% от общего числа проголосовавших), уступив претенденту от «Единой России» Евгению Куйвашеву (618 617; 65,78%). Господин Ивачев опередил представителей от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрея Кузнецова (86 047; 9,15%), от «Новых людей» Александра Демина (60 883; 6,47%) и от ЛДПР Александра Каптюга (29 857; 3,17%).
Александр Ивачев стал четвертым кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области среди парламентских партий. Первым в качестве претендента был утвержден врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), вторым — депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди»), третьим — Андрей Кузнецов (СРЗП). В течение дня своего кандидата планирует выдвинуть ЛДПР.
Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.