СРЗП выдвинула Андрея Кузнецова на выборы губернатора Свердловской области

Реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) выдвинуло на досрочные выборы губернатора Свердловской области депутата Госдумы Андрея Кузнецова. Его кандидатуру единогласно поддержали все 32 делегата партийной конференции, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кузнецов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Андрей Кузнецов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы социальный спецназ президента. Задача защищать права граждан на всех позициях. Мы никому не позволим прикрывать специальной военной операцией (СВО) воровство, коррупцию, непрофессионализм, халатность и предательство»,— сказал господин Кузнецов.

Андрею Кузнецову 53 года, он родился в поселке Ис Нижнетуринского округа (Свердловская область). С 1993 года работал в СМИ Екатеринбурга, прошел путь от газетного корреспондента до главного редактора и основателя газет и интернет-СМИ. В 2003 году был назначен исполняющим директором Уральского института прикладной политики и экономики, в 2012 году — первым заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области. С 2013 года работал советником председателя «Справедливой России» (с 2021 года — СРЗП) Сергея Миронова, с 2020 года – заместителем главы аппарата фракции партии в Госдуме, в мае-сентябре 2021 года – руководителем аппарата фракции объединения в Госдуме. В 2021 году был избран в Госдуму VIII созыва, стал первым заместителем главы комиссии по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента и заместителем руководителя фракции СРЗП господина Миронова.

Андрей Кузнецов ранее участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. По итогам голосования кандидат от СРЗП взял третье место (поддержали 86 047 избирателей; 9,15% от общего числа проголосовавших), уступив претендентам от КПРФ Александру Ивачеву (121 351; 12,9%) и от «Единой России» Евгению Куйвашеву (618 617; 65,78%). Господин Кузнецов опередил кандидатов от «Новых людей» Александра Демина (60 883; 6,47%) и от ЛДПР Александра Каптюга (29 857; 3,17%).

Андрей Кузнецов стал третьим кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области среди парламентских партий. Первым в качестве претендента был утвержден врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), вторым — депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди»). В течение дня своих кандидатов планируют выдвинуть КПРФ и ЛДПР. Коммунистов на досрочных выборах губернатора представит вице-спикер заксобрания Александра Ивачева, фамилию вероятного претендента от либерал-демократов в объединении не называют.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев