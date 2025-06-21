СРЗП выдвинула Андрея Кузнецова на выборы губернатора Свердловской области
Реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) выдвинуло на досрочные выборы губернатора Свердловской области депутата Госдумы Андрея Кузнецова. Его кандидатуру единогласно поддержали все 32 делегата партийной конференции, присутствующие на заседании.
Андрей Кузнецов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Мы социальный спецназ президента. Задача защищать права граждан на всех позициях. Мы никому не позволим прикрывать специальной военной операцией (СВО) воровство, коррупцию, непрофессионализм, халатность и предательство»,— сказал господин Кузнецов.
Андрею Кузнецову 53 года, он родился в поселке Ис Нижнетуринского округа (Свердловская область). С 1993 года работал в СМИ Екатеринбурга, прошел путь от газетного корреспондента до главного редактора и основателя газет и интернет-СМИ. В 2003 году был назначен исполняющим директором Уральского института прикладной политики и экономики, в 2012 году — первым заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области. С 2013 года работал советником председателя «Справедливой России» (с 2021 года — СРЗП) Сергея Миронова, с 2020 года – заместителем главы аппарата фракции партии в Госдуме, в мае-сентябре 2021 года – руководителем аппарата фракции объединения в Госдуме. В 2021 году был избран в Госдуму VIII созыва, стал первым заместителем главы комиссии по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты парламента и заместителем руководителя фракции СРЗП господина Миронова.
Андрей Кузнецов ранее участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. По итогам голосования кандидат от СРЗП взял третье место (поддержали 86 047 избирателей; 9,15% от общего числа проголосовавших), уступив претендентам от КПРФ Александру Ивачеву (121 351; 12,9%) и от «Единой России» Евгению Куйвашеву (618 617; 65,78%). Господин Кузнецов опередил кандидатов от «Новых людей» Александра Демина (60 883; 6,47%) и от ЛДПР Александра Каптюга (29 857; 3,17%).
Андрей Кузнецов стал третьим кандидатом, выдвинутым на досрочные выборы губернатора Свердловской области среди парламентских партий. Первым в качестве претендента был утвержден врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), вторым — депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди»). В течение дня своих кандидатов планируют выдвинуть КПРФ и ЛДПР. Коммунистов на досрочных выборах губернатора представит вице-спикер заксобрания Александра Ивачева, фамилию вероятного претендента от либерал-демократов в объединении не называют.
Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб. Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.