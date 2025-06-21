Чернышенко: российских спортсменов допустили к соревнованиям по 31 виду спорта

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта. По его словам, Минспорта ведет большую работу в этом направлении.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется»,— сказал Дмитрий Чернышенко «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Как напомнил вице-премьер, 23 июня в должность президента Международного олимпийского комитета вступит Кирсти Ковентри. По словам господина Чернышенко, от ее воли будут зависеть решения международных федераций о допуске либо недопуске спортсменов из России к соревнованиям.