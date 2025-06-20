Собянин и глава РЖД Белозеров утвердили план модернизации Ярославского вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) согласовали план работ по обновлению Ярославского вокзала. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.

Согласно сообщению, историческую часть вокзала отреставрируют. Здание будет интегрировано «в единый транспортный каркас столицы». В частности, будут спроектированы новые выходы из метро.

Как сказано в пресс-релизе, планируется создать дополнительное пространство для пассажиров — зоны ожидания увеличатся вдвое. Также на вокзале изменят систему навигации, пересадки с одного вида транспорта на другой должны стать более удобными. Согласно проекту, пропускная способность Ярославского вокзала вырастет на 30%.

Сейчас, по данным мэрии, Ярославским вокзалом ежедневно пользуется около 350 тыс. человек. К 2040 году этот показатель может увеличиться до 500 тыс. человек. Пригородные поезда в том числе в Монино, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Фрязино и Щелково. Вокзал является начальным пунктом Транссибирской железнодорожной магистрали.

Степан Мельчаков