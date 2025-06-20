Санаторий «Липецккурорт» реконструируют за 6 млрд рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор АО «Липецккурорт» Вадим Митновецкий подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о реконструкции санаторного комплекса «Липецккурорт» на площади 6,3 га. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Объем инвестиций составит 6 млрд руб. Работы должны завершиться в 2029 году. Планируется, что комплекс будет оказывать санаторно-курортные услуги как амбулаторно, так и с проживанием. Предполагается создать автоматизированный медицинский блок, установить современное оборудование для диагностики и физиотерапии, организовать безбарьерную среду с автоматическими дверьми, лифтами и безопасными спусками.

«Эта реконструкция — своего рода возвращение нашей исторической идентичности. Будет создан не просто санаторий, а современный центр, достойный традиций города-курорта. Мы получим совершенно другой уровень санаторно-курортного лечения с разными форматами обслуживания»,— отметил Игорь Артамонов.

По данным Rusprofile, АО «Липецккурорт» зарегистрировано в 1993 году как санаторно-курортная организация. Уставный капитал — 160,3 тыс. руб. Учредители не раскрываются, ранее основным владельцем была областная федерация профсоюзов. Выручка за 2024 год составила 168 млн руб., чистый убыток — 17 млн руб.

Вадим Митновецкий, возглавляющий еще ряд торговых объектов в регионе, стал гендиректором санатория 15 мая этого года. По данным источников «Ъ-Черноземье», он является инвестором проекта вместе с партнером, чье имя не называется.

Юрий Голубь