Соглашение Саратовской области с ПАО «КамАЗ» позволит создать 300 рабочих мест

Власти Саратовской области подписали с гендиректором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным соглашение о строительстве цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок грузовых машин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Документ был подписан на полях ПМЭФ-2025. В рамках соглашения компания намерена возвести этот завод в Саратове. Главной площадкой рассматривается Столыпинский индустриальный парк.

Реализация проекта будет осуществляться при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Соглашение предусматривает создание порядка 300 новых рабочих мест и инвестиции в размере свыше 20 млрд руб.

Господин Бусаргин отметил, что появление такого высокотехнологичного завода станет новым этапом развития Саратовской области. Губернатор добавил, что регион поддержит инвестора в части реализации стратегического проекта.

Павел Фролов