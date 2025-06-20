Пропалестинские активисты проникли на крупнейшую авиабазу Британии

Активисты пропалестинской группировки Palestine Action ворвались на крупнейшую британскую авиабазу и повредили два самолета в знак протеста против военной поддержки Израиля. На базе Брайз-Нортон служат около 5,8 тыс. военнослужащих, 300 гражданских сотрудников и 1,2 тыс. подрядчиков. Согласно официальному сайту, база «обеспечивает оперативную мобильную поддержку зарубежных операций и учений Великобритании», а также поддержку самолетов в воздухе «как во время операций, так и в рамках обороны Великобритании».

Группировка опубликовала видео, на котором несколько человек в масках ворвались на базу, распылили красную краску на двигатели Airbus Voyager и повредили их ломами и молотками. Кроме того, активисты нанесли красную краску на взлетно-посадочную полосу в качестве «символа кровопролития в Палестине».

Британская полиция ведет совместное расследование с Министерством обороны и королевскими военно-воздушными силами. Полиция отметила, что «расследование продолжается с целью установления и ареста виновных».

Кирилл Сарханянц