Российские дзюдоисты установили рекорд

Сборная России по дзюдо показала лучший результат в своей истории на чемпионатах мира. Российские дзюдоисты завоевали три золотые и две бронзовые награды на первенстве планеты, проходившем в Будапеште. Рекордную медаль сборной принес Инал Тасоев. В финале весовой категории свыше 100 кг он был сильнее грузинского борца Гурама Тушишвили. Отметим, что наград могло быть и больше, но, к сожалению, в последний день первенства, когда проводился командный турнир, россияне оступились в 1/8 финала, уступив сборной Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инал Тасоев

Фото: Tibor Illyes / MTI / AP Инал Тасоев

Фото: Tibor Illyes / MTI / AP

Чемпионат мира по дзюдо, проходивший в Будапеште, сложился для российской сборной чрезвычайно удачно. Отметим, что впервые отечественные борцы выступили на первенстве планеты еще в 1965 году. За минувшие 60 лет самым удачным был чемпионат 2001 года. На нем россияне взяли три золота. Однако по итогам венгерского первенства, на котором наша команда выступала под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), это достижение удалось улучшить. Да, золотых медалей у россиян, как и в 2001-м, тоже три, но зато есть еще две бронзы.

Чемпионами мира стали Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Бронзовые награды завоевали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

Отметим, что рекордную медаль команде принес Тасоев. В финале самой тяжелой категории ему противостоял чемпион мира, Европы и серебряный призер Игр-2020 Гурам Тушишвили. Это был не первый случай, когда борцы пересеклись в чемпионской схватке на крупном турнире. Так они встречались в финале первенства Европы 2024 года, и тогда победа досталась россиянину. Так что Тушишвили наверняка горел желанием взять реванш. И, собственно, ему первому и удалось результативное действие: он получил оценку юко. Но Тасоев вскоре ответил своим броском, получив за него вадза-ари, и уже спокойно довел схватку до победы.

В послужном списке Инала Тасоева это не первый титул чемпиона мира. «Но для меня это первый чемпионат мира, который я выиграл безо всяких вопросов. У нашей страны три золота, считаю, что это историческое достижение, поздравляю всех ребят. И хочу сказать одно: поверьте, это только начало. С каждым годом мы будем стараться, мы будем еще лучше»,— отметил Инал Тасоев, слова которого приводит ТАСС.

Вопросы, о которых упомянул борец, возникли в финале первенства мира 2023 года. Тогда Тасоев боролся с легендарным Тедди Ринером, самым титулованным дзюдоистом в истории (на счету француза 5 золотых олимпийских медалей и 12 побед на чемпионатах мира), и уступил ему в дополнительное время (проводится до первого результативного действия). Позже, однако, выяснилось, что судьи ошибочно не зачли Тасоеву результативное действие.

В итоге IJF принесла россиянину извинения и постановила, что золотые медали получат оба финалиста. Интересно, что в Будапеште медаль Тасоеву вручал как раз Ринер (в соревнованиях он не участвовал), отметивший, что наверняка еще пересечется с Тасоевым на татами. «Может быть, на Олимпиаде!» — сказал он.

«Инал обычно очень яркий. Но тут он действовал больше надежно, чем ярко. В финале я не сомневался, на самом деле. Даже когда он допустил ошибку на своем техническом действии. Еще две минуты оставалось, и я знал, что он обязательно маленькое чудо сотворит. Вот он это и сделал. Так что заслуженная, заработанная победа»,— сказал в эфире «Матч ТВ» личный тренер двукратного чемпиона мира Михаил Рахлин.

Ну а сам спортсмен заявил, что посвящает победу своей маме.

«Эта победа для нее, потому что она сделала из меня человека, она самая лучшая. Сегодня я для себя по-настоящему стал чемпионом мира. Я очень рад и благодарен, что со мной это случилось. Дальше надо продолжать в том же духе, становиться еще сильнее. Я главное понял: хоть мне и 27 лет, мне есть еще куда расти, в чем прибавлять, так что я буду так же усердно тренироваться»,— сообщил Тасоев.

Нужно сказать, что результат российской команды мог быть и более впечатляющим. Но, к сожалению, в последний день чемпионата, когда проводился командный турнир, сборная России оступилась в 1/8 финала, уступив французам — 3:4. В итоговой таблице первенства наша команда вторая после японцев. У последних только в личном зачете шесть золотых наград.

Александр Петров