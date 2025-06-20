Набиуллина призвала увеличить штрафы за манипулирование рынком

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо кратно увеличить административные штрафы для борьбы с инсайдерской торговлей и манипулированием рынка. Также нужно повысить порог уголовной ответственности, считает она.

«Инсайд, манипулирование — это то, что тоже разрушает доверие к рынку»,— сказала глава Центробанка на Петербургском международном экономическом форуме. В России за манипулирование рынком предусмотрены штрафы в размере 5 тыс. руб. для физлиц и 50 тыс. руб. для юрлиц. Госпожа Набиуллина назвала их слишком низкими по сравнению с другими странами.

«Во многих странах, если ты попался на инсайде, ты уже экономически не жилец,— добавила глава ЦБ.— Тебя штрафами разоряют, поэтому там никто этим не балуется».

О борьбе с преступлениями в финансовой сфере — в материале «Ъ» «Коррупция в фас и цифровой профиль».