Песков: Путин непублично встречается с иностранным бизнесом на ПМЭФ

Владимир Путин встречается на Петербургском международном экономическом форуме с представителями иностранного бизнеса. Эти контакты не афишируют, чтобы оградить партнеров от «очумелого беззакония» и вторичных санкций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря спросили в ходе брифинга, почему в этом году Владимир Путин не проводит традиционных встреч с представителями иностранного бизнеса, в отличие от предыдущих лет. Дмитрий Песков пояснил, что переговоры потенциально опасны для предпринимателей из других стран и потому непубличны.

«В отношении тех наших партнеров, которые здесь продолжают работать, в их странах существует весьма и весьма агрессивная среда, — сказал господин Песков (цитата по »РИА Новости»). — Чтобы минимизировать все эти риски, мы просто не раскрываем (их присутствие в России. — «Ъ»)».

20 июня президент России примет участие в пленарном заседании форума. К нему присоединятся президент Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна, заместитель премьера госсовета КНР и вице-президент ЮАР.

Степан Мельчаков