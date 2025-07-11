Сегодня исполняется 74 года помощнику президента РФ Николаю Патрушеву:

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Николай Платонович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Истинный патриот своей страны, многие годы Вы стоите на страже национальных интересов России. Возглавляя Морскую коллегию Российской Федерации, Вы решаете судьбоносные задачи поддержания стратегической стабильности и укрепления безопасности страны в Мировом океане. Для «Росатома» большая честь содействовать Вашей работе. Мы будем и впредь прикладывать все усилия для расширения судоходства в арктических широтах и развития Трансарктического транспортного коридора — одного из ключевых маршрутов мировой логистической системы. Желаю Вам здоровья, энергии и сил для исполнения всех Ваших начинаний!

Сегодня исполняется 46 лет министру экономического развития РФ Максиму Решетникову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РСПП Александр Шохин:

— Уважаемый Максим Геннадьевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как блестящего экономиста и талантливого управленца, под руководством которого Минэкономразвития и в сегодняшних сложнейших условиях успешно развивает институты рыночной экономики. Деловые круги России высоко ценят Вашу открытость к взаимодействию. Благодаря Вашей поддержке голос РСПП, мнение крупного бизнеса всегда учитывается при принятии стратегически важных для страны решений. При Вашем деятельном участии РСПП и Минэкономразвития плодотворно взаимодействуют в реализации нацпроектов, направленных на поддержку предпринимателей, улучшение инвестклимата и развитие инноваций. Желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед на благо России! Успехов во всех начинаниях, благополучия и оптимизма!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»