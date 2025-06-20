Владелец «Горячей штучки» откроет сеть общепита для продвижения своих брендов

Крупный производитель продуктов питания «Аби Продакт» (бренды «Вязанка», «Горячая штучка») планирует выйти в сегмент общественного питания. Как выяснил «Ъ», компания зарегистрировала дочернюю структуру «Аби Фудтех», виды ее деятельности — работа ресторанов и доставка еды. В холдинге на запрос не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эксперты считают, что такой шаг поможет диверсифицировать бизнес на фоне снижения рентабельности производства полуфабрикатов (с 9,36% в 2023 году до 5,39% в 2024-м). По оценке Станислава Мудрова из Neo, «Аби» может развивать dark kitchen или фудтраки, минимизируя затраты. Гендиректор RestCon Елена Перепелица добавляет, что через сеть ресторанов компания сможет продвигать свою основную продукцию.

Аналогичные стратегии уже используют «Дымов», «Мираторг» и «Вкусвилл». Рынок общепита растет: доля расходов россиян на него увеличилась с 5% до 7% за 2020–2024 годы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»«''Горячая штучка'' идет на фудкорт».