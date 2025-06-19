Темпы ввода жилья в России упали в условиях высокой ключевой ставки

За последние месяцы ввод жилья сократился на 7–13% почти по всем федеральным округам, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, исключение составил лишь Северо-Западный федеральный округ, где в мае ввод вырос на 1,7% год к году.

Причиной возможного снижения темпов ввода госпожа Муринец назвала высокий уровень ключевой ставки, который сдерживает ипотечное кредитование и покупку девелоперами новых площадок под строительство. 6 июня совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 21% до 20%. По сообщению регулятора, дальнейшие решения по ставке будут зависеть «от скорости и устойчивости снижения инфляции».

По данным Росстата, в мае в России ввели в эксплуатацию 5,9 млн кв. м жилья, что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отрицательная динамика вызвана замедлением темпов сдачи объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот сегмент был в плюсе на протяжении большей части 2024 года, а также в феврале—марте 2025 года, обеспечивая рост ввода жилья в целом. Снижение ввода ИЖС наблюдается уже второй месяц: в апреле было сдано в эксплуатацию 4,4 млн кв. м — на 10,3% меньше, чем годом ранее.