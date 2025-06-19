Российский дзюдоист стал чемпионом мира

Российский дзюдоист Инал Тасоев во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Спортсмен завоевал награду на первенстве планеты, проходящем в Будапеште. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев одолел представителя Грузии Гурама Тушишвили. Бронзовую медаль в этом весе ранее завоевал Ким Мин Чон из Южной Кореи, победивший в борьбе за третье место россиянина Тамерлана Башаева.

Инал Тасоев принес сборной России третью золотую награду на чемпионате мира 2025 года. Ранее победителями турнира стали Тимур Арбузов (до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Тасоев стал чемпионом мира во второй раз в карьере. В мае 2023 года россиянин уступил легендарному Тедди Ринеру, пятикратному олимпийскому чемпиону, в финале чемпионата мира. Но позднее Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку рефери в пользу француза и приняла решение присудить золото обоим спортсменам. Также Тасоев является трехкратным победителем чемпионатов Европы (2021, 2024, 2025).

Чемпионат мира завершится 20 июня. По решению Международной федерации дзюдо (IJF) россияне могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тем не менее российская команда с тремя золотыми медалями, скорее всего, завершит чемпионат на втором, после Японии (6 наград высшего уровня), месте.

Арнольд Кабанов