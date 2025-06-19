«Агротек» увеличит объем вложений в липецкий семенной комплекс до 3 млрд рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров краснодарской ГК «Агротек» Николай Грушко подписали на ПМЭФ-2025 соглашение об увеличении инвестиций в селекционно-семеноводческий комплекс в ОЭЗ «Липецк» с 2 до 3 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ГК «Агротек» Николай Грушко после подписания соглашения

Фото: Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ГК «Агротек» Николай Грушко после подписания соглашения

Фото: Правительство Липецкой области

Изначально Николай Грушко и Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2022. Проект планировалось реализовать за «два–три года». В том же году в регионе было зарегистрировано ООО «Агротек-Промцентр» (структура ГК «Агротек»), которое запустило комплекс в феврале 2025 года. В первый этап его строительства было вложено 2 млрд руб. при изначально заявленных 1,5 млрд. Еще 1 млрд руб. хотят выделить на второй этап развития площадки.

Дополнительные инвестиции планируют направить на закупку оборудования для обработки родительских линий семян, что необходимо для сохранения их генетического потенциала. Кроме того, они должны позволить повысить производительность комплекса и обеспечить одновременную обработку различных сельхозкультур. Ожидается создание 25 рабочих мест.

«Это хороший пример успешного импортозамещения в стратегически важной для страны сфере. Благодаря современным технологиям обработки и хранения семенного материала мы сможем обеспечить аграриев региона и страны качественным посевным материалом отечественной селекции»,— считает губернатор Игорь Артамонов.

Проектная мощность селекционно-семеноводческого комплекса — 30 тыс. т семян в год. Там производят семена подсолнечника, кукурузы, сои и гороха. Предприятие является частью интегрированной системы, включающей селекционные площадки в Краснодарском крае и семеноводческое хозяйство «Карамышевское» в Липецкой области площадью 4,6 тыс. га.

Алина Морозова