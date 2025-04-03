ГК «Агротек» вложила 2 млрд рублей в семеноводческий комплекс в ОЭЗ «Липецк»

Краснодарская ГК «Агротек» увеличила объем инвестиций в селекционно-семеноводческий комплекс на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» с 1,5 млрд до 2 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, его запустили в феврале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Селекционно-семеноводческий комплекс ГК «Агротек» в ОЭЗ «Липецк»

Фото: ОЭЗ «Липецк» Селекционно-семеноводческий комплекс ГК «Агротек» в ОЭЗ «Липецк»

Фото: ОЭЗ «Липецк»

«Это связано с расширением технологических возможностей предприятия, закупкой и установкой дополнительных производственных линий»,— объяснили в ОЭЗ причину роста вложений.

Производительность предприятия составляет до 30 тыс. т семян в год. Эти мощности позволяют обрабатывать 7 тыс. т подсолнечника, 7 тыс. т сои, 5 тыс. т кукурузы, 3 тыс. т гороха. До 2030 года на базе комплекса планируется разработать около 30 гибридных сортов сельхозкультур. Там трудоустроены 80 человек.

Председатель совета директоров ГК «Агротек» Николай Грушко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2022. В том же году в регионе было зарегистрировано ООО «Агротек-Промцентр» (бенефициар — господин Грушко). Проект планировалось реализовать за «два–три года».

Алина Морозова