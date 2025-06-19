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Двукратная победительница Уимблдона Квитова завершит карьеру после US Open

Чешская теннисистка Петра Квитова заявила, что завершит карьеру после Открытого чемпионата США (US Open), который пройдет с 24 августа по 7 сентября. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

«Как и в любой другой сфере, наступает день, когда приходит время для новой главы. Я бы хотела поделиться с вами тем, что US Open-2025 станет моим последним турниром в качестве профессиональной спортсменки. Я уйду из спорта с самой широкой улыбкой на лице — с той же улыбкой, с которой вы видели меня на корте и за его пределами на протяжении всей моей карьеры. Теннис дал мне всё, что у меня есть, и я буду вечно благодарна ему», — написала Квитова.

Петре Квитовой 35 лет. Она является обладательницей 31 титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешка дважды становилась победительницей Уимблдонского турнира (2011, 2014), а также доходила до финала Открытого чемпионата Австралии (2019). В составе сборной Чехии теннисистка шесть раз выигрывала Кубок Федерации (с 2020 года — Кубок Билли Джин Кинг). Также Квитова является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года.

Таисия Орлова

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