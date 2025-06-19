«Не каждый год у нас появляется автомобиль собственной конструкции»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях нового кроссовера от АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

18 июня в Санкт-Петербурге показали новый кроссовер марки Lada. Это действительно важное событие. Не каждый день и даже не каждый год у нас появляется автомобиль, созданный не путем бэйдж-инжиниринга, то есть прикручивания наших логотипов на продукцию азиатских партнеров, а своей собственной конструкции.

Выглядит Lada Azimut — именно такое имя решили дать новому кроссоверу — весьма достойно, и укомплектована модель, судя по описанию, тоже очень неплохо. На момент запуска автомобиля в производство, а это должно случиться в начале 2026 года, кроссовер будет оснащаться двигателями рабочим объемом 1,6 л и 1,8 л, развивающими, соответственно, 120 и 132 л.с. В перспективе — новый турбированный двигатель, развивающий 150 л.с. и классическая автоматическая коробка. Привод исключительно передний. Полноприводного «Азимута» нет даже в планах.

В интерьере радует разумное количество кнопок и других физических органов управления. Центральный дисплей — это не огромный «айпэд», приделанный по центру панели по последней китайской моде — а приятный на вид вытянутый экран, деликатно интегрированный в торпеду. Предусмотрены беспроводная зарядка для гаджетов, электрорегулировки руля и сидений, панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора и другие опции.

Модель разрабатывалась три года. Но, конечно же, нашлись критики, которые говорят, что дизайн автомобиля гораздо старше. Что Lada Azimut, якобы похожа и на Toyota RAV4 предпоследнего поколения, представленную в 2019 году, и на модели Kia приблизительно того же времени. Может быть, это и так, но я ничего худого здесь не вижу. Toyota RAV4 — один из самых желанных и самых продаваемых кроссоверов в мире, а художественные находки Kia последние 10 лет постоянно удостаиваются наград на всевозможных дизайнерских конкурсах.

Дмитрий Гронский