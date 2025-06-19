«Росатом» планирует вложить 5,3 млрд рублей в развитие Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ рассчитан на ближайшие три года и нацелен на «развитие атомной отрасли и повышение качества жизни в регионе». В рамках него госкорпорация планирует вложить около 5,3 млрд руб. в развитие области. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (слева) и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев (справа) подписывают соглашение на ПМЭФ-2025

Фото: правительство Курской области Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (слева) и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев (справа) подписывают соглашение на ПМЭФ-2025

Фото: правительство Курской области

«В ближайшие годы» «Росатом» планирует построить в курском Курчатове Ледовый дворец и станцию обезжелезивания воды, обновить стадион «Энергетик», реконструировать ряд очистных сооружений, водозаборов и тепловых сетей, создать новый краеведческий музей.

За последние годы благодаря поддержке госкорпорации в Курчатове были завершены строительство Дворца культуры, благоустройство набережной, создан технопарк «Кванториум», проведен ремонт коммунальной и дорожной инфраструктур.

В Курчатове расположена Курская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома») и строится Курская АЭС-2.

О проекте производства новых типов медицинских изотопов на Курской АЭС — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова