Ремонт провала на набережной Сарапула начнут не ранее октября

Провал в зоне причала на набережной Сарапула, в который упали три человека 24 мая, устранят не ранее октября, заявил глава города Виктор Шестаков во время прямого эфира на странице во «Вконтакте» 18 июня. Ремонт участка начнется после получения набора документов, который будет включать в себя все необходимые мероприятия. Сейчас провал засыпан песком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Глава Сарапула объяснил, что все компании, работающие на реке, осведомлены о ограничениях. «Мы дальше будем работать в таком ограничительном режиме. <...> Наша задача сейчас, имея на руках экспертное заключение, выполнить проектно-изыскательские работы и подготовить проектно-сметную документацию»,— сказал он. В интересах безопасности зона для прогулок была ограничена. Проводится ежедневный мониторинг.

«Обследование и подготовку к навигации мы проводим ежегодно. В преддверии 2025 года это не было исключением. У нас на руках имеется соответствующее заключение экспертной организации, которая сделала однозначный вывод, что причальное сооружение и инфраструктура готовы к эксплуатации»,— сказал господин Шестаков.

По словам мэра, после обрушения нижнего грунта и провала бруса для определения причин произошедшего была приглашена еще одна экспертная организация. В ее заключении значилось, что в определенных местах шпунтовой стенки есть повреждения, которые вызвали осыпание грунта. Также на появление провала повлиял высоких уровень воды. Теперь часть, которая прилегает к месту произошедшей впадины, эксплуатировать нельзя. Эксперты рекомендовали сдвинуться вниз по течению реки на 7-10 м от места произошедшего провала. Таким образом 10 июня на пирсе возобновили прием теплоходов.

Напомним, обрушение грунта и плитки на тротуаре набережной Сарапула произошло 24 мая. В провал упали три человека. Двум пострадавшим женщинам потребовалась медицинская помощь. После этого участок огородили.